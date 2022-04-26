Altın fiyatları 1 ayın dibinden döndü

ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında gerçekleşen toplantıda 3 yıl aradan sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Fed’in 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

PİYASALAR ‘FED’İ FİYATLIYOR

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söylemişti. Bu gelişme sonrası hisse ve kripto para piyasalarında satış baskısı hızlanmıştı. Bu durum özellikle güvenli liman olarak görülen altında da satış baskısı yarattı.

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak tahvil ve dolara yöneldiği görülüyor. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıkarken, dolar küresel çapta güç kazandı.

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE

6 gelişmiş ülke para biriminin doların karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 101.856’yı aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi bugün 101.608’den işlem görüyor.

ONS ALTIN 1 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Haftanın ilk işlem gününe 1931 dolardan başlayan ons altın büyük bir kayıp yaşayarak 1891 dolara kadar geri çekildi. Böylelikle ons altın fiyatı son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın en son 29 Mart tarihinde 1890 dolara düşmüştü.

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Bugüne 1897 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma kaydederek 1905 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1897 dolar, en yüksek ise 1907 dolar seviyeleri görüldü.

Yeniden 1900 dolar pivot seviyenin üzerine çıkan ons altın böylelikle son 1 ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarı çevirdi.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Öte yandan gram altında da ons altına benzer hareketler görülüyor. Geçtiğimiz güne 915 liradan başlayan gram altın 898 lira seviyesine indi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı 30 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Bugüne 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 905 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 901 lira, en yüksek ise 906 lira seviyeleri görüldü.

Tekrardan 900 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatı 1 ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçti.