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UzmanparaAltın 3 haftadır kazandırıyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın 3 haftadır kazandırıyor

Altın fiyatlarında son haftalarda yukarı yönlü seyir izlenmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki faaliyetleri olası bir işgal girişimi ihtimalini kuvvetlendirirken, Ukrayna ordusuyla Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaya girmesiyle birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaştı. Böylelikle altın 3 haftadır yatırımcısına kazandırmış oldu.

19.02.2022 - 09:26 | | UZMANPARA
Altın 3 haftadır kazandırıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, para ve emtia piyasalarının gündeminden düşmüyor. ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı tutumuyla birlikte jeopolitik riskler küresel bir boyut kazandı.

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Bu durum yatırımcı davranışları üzerinde büyük rol oynadı. Ukrayna kriziyle birlikte yatırımcılar kripto paralar ve hisse piyasaları gibi riskli varlıklardan kaçarken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞTI

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1862 dolardan başladı. Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaya girmesi, Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir işgal girişimi ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte cuma günü 1904 doları aşan ons altın 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1900 dolar seviyesinden kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 3.1 oranında değerlendi. Ons altın son 3 haftadır primli bir seyir izleyerek yatırımcısına kazandırıyor.

GRAM ALTIN 830 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ons altında görülen sert yükseliş hareketi yurt içinde gram altın fiyatının yukarı yönlü seyretmesinde etkili oldu. Pazartesi gününe 808 liradan başlayan gram altın, cuma günü 834 lirayı aştı ve 833 liradan kapandı.

Gram altın bu hafta yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı. Son 3 haftalık fiyat hareketine bakıldığında gram altındaki primli seyir de dikkat çekti.

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