Altın 5 haftanın dibinden döndü

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine yönelik endişeler fiyatlanmaya devam ediyor. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD ekonomisinin durgunluğa girebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Summers, aşırı ısınan ekonominin sadece enflasyonu yükseltmediğini aynı zamanda enflasyonda sürekli artışa neden olduğunu belirtti.

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ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde yer alırken bu durum ekonomik görünümü bozuyor. Genellikle enflasyonist ortamlarda yatırımcılar genel fiyat düzeyinde görülen artışlardan korunmak için altına yöneliyor.

ONS ALTIN RESESYON ENDİŞESİYLE PRİMLENDİ

Haftanın ilk işlem gününe 1800 dolardan başlayan ons altın, çarşamba günü 1785 dolara kadar geri çekildi. ABD ekonomisine yönelik resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte ons altın yeniden tırmanışa geçti.

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Haftanın son işlem gününe 1805 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1810 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1799 dolar, en yüksek ise 1812 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 5 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Öte yandan yurt içinde ise pazartesi gününden itibaren Türk lirası, döviz kurları ve altın fiyatları karşısında değer kazandı.

Pazartesi günü 1060 lirayı görerek rekor kıran gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 594 lira seviyesine kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın fiyatı Türk lirası karşısında yüzde 40’tan fazla değer kaybetti.

Gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 594 liraya kadar geri çekilerek son 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın bugün toparlanma kaydederek 669 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 652 lira, en yüksek ise 712 lira seviyeleri görüldü.