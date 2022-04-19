Altın 5 haftanın zirvesinden döndü

Para ve emtia piyasalarında hareketli seyir görülmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve küresel enflasyon tehdidi yatırımcıları altına yönlendirirken bu durum fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Geçtiğimiz güne 1974 dolardan başlayan ons altın 1998 dolara kadar çıkarak 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED CEPHESİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz artışına yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in bu yıl faizleri yaklaşık %3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti.

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Enflasyonun rahat davranmak için fazla yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi “çok yakında” nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

ONS ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Fed’in politika faizini 75 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamanın ardından ons altın fiyatı 5 haftanın zirvesinden geri çekildi.

Bugüne 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1980 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN HAFİF YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 928 liradan başlayan gram altın 941 liraya çıktıktan sonra 931 liradan kapandı.

Bugüne 931 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 933 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 933 lira seviyeleri görüldü.