Altın 6 haftanın zirvesinde

Pandeminin açtığı olumsuz koşullar sebebiyle 2021 yılında merkez bankaları genişlemeci para politikası uyguladı. Buna bir de hükümetlerin teşvikleri eklenince küresel çapta enflasyonist eğilim artışa geçti.

Özellikle tedarik zincirinde görülen sıkıntılar ve arz kısıntılarıyla birlikte girdi maliyetleri yükselirken enerji ve emtia fiyatları tırmanışa geçti. ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısında enflasyonun geçici olduğuna yönelik madde politika metninden çıkarıldı.

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Ülke ekonomileri enflasyonla mücadele edebilmek için parasal sıkılaşmaya gitme kararı aldı. Bu kapsamda Fed, varlık alım programında azaltıma gitti ve 2022 yılında 3 faiz artışı gerçekleştireceğini öngördü.

ONS ALTINDA SON 6 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Parasal teşviklerin azalmaya başlamasıyla altın fiyatlarında baskı arttı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın, 2021 yılını yüzde 3.74 oranında değer kaybıyla tamamladı. Ons altın en son 2015 yılında yüzde 10 civarında düşmüştü. Böylelikle ons altın 6 yılın en kötü performansını sergiledi.

ONS ALTIN 6 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Öte yandan 2021 yılının son işlem gününde ons altında toparlanma eğilimi hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin gerilemesi ve dolar endeksinin güç kaybetmesiyle birlikte ons altın fiyatı 1831 dolara kadar çıktı. Ons altın 2021 yılını 1828 dolardan tamamladı. Son günlerde gösterdiği performansla güçlenen ons altın 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününe 1829 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileme kaydederek şu dakikalarda 1824 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1821 dolar, en yüksek ise 1832 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 2021 YILINDA KAZANDIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altında görülen seyre paralel olarak hareket etti. 2021 yılına 450 lira seviyesinden başlayan gram altın, 20 Aralık tarihinde 1060 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

20 Aralık’tan sonra Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatında kayıplar hızlandı. 23 Aralık’ta 594 liraya kadar geri çekilen gram altın, yeniden toparlanma kaydetti ve yılı 779 lira seviyesinden tamamladı.

Yıllık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın, yüzde 73 oranında değer kazandı.

GRAM ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 787 lira seviyesinden başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 770 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 750 lira, en yüksek ise 817 lira seviyeleri görüldü.