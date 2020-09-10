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10.09.2020 - 15:56 |

Altın alacaklara önemli tavsiye!

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın almayı düşünenlere önemli tavsiyeler verdi. Paksoy, "Şu anki seviyeden alınan altının köşeye atılmış bir para ile alınmış olması daha iyi olur." dedi.

Altın alacaklara önemli tavsiye!
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MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, global piyasalardaki önemli gelişmeleri, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Borsa İstanbul'daki hareketleri yorumladı.

Mart ayından bu yana düşüşte olan dolar endeksindeki gidişat ve tahminlerini açıklayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor." dedi.

Vatandaşların en çok merak ettiği yatırım aracı olan gram altın ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Cüneyt Paksoy, "Şu anki seviyeden alınan altının köşeye atılmış bir para ile alınmış olması daha iyi olur." dedi.

Yayının son bölümünde Paksoy, gerileyen brent petrol fiyatı beklentisini açıkladı.

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