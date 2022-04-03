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Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın bu hafta kaybettirdi

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu hafta altın piyasasında aşağı yönlü bir seyir izlendi. Peki altın fiyatları neden düştü? İşte detaylar...

03.04.2022 - 09:07 | | UZMANPARA
Altın bu hafta kaybettirdi

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırabileceğini söylemesi ve Fed yetkililerinin bunu desteklemesi pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizini 3 yılın zirvesine çıkardı. 

ALTIN TAHVİL ETKİSİYLE GERİLEDİ 

Tahvil faizindeki yükseliş doların güçlenmesinde etkili olurken, altın fiyatları da aşağı çekildi. Pazartesi gününe 1958 dolardan başlayan ons altın 1917 dolara kadar düştü. 934 liradan açılan gram altın ise 913 liraya geri çekildi. 

İSTANBUL MÜZAKERESİYLE ALTIN SERT DÜŞTÜ 

Öte yandan salı günü dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakeredeydi. Kritik gelişme sonrası basın açıklamasında bulunan heyetler görüşmede ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bu durum jeopolitik risklerin hafiflemesine yol açarken, altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Ons altın 1890 dolara, gram altın ise 885 liraya kadar geriledi. 

PUTİN’DEN RUBLE HAMLESİ 

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Bu gelişme Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından büyük tepki çekti. Rusya, Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. 

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Çarşamba ve perşembe günleri altın fiyatları kayıplarını telafi etti. Ons altın 1949 dolara kadar yükselirken, gram altın 920 lirayı gördü. 

ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ 

Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görüldü. Ons altın haftayı 1925 dolardan, gram altın ise 909 liradan kapattı. 

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.68 oranında, gram altın ise yüzde 2.67 oranında kaybettirdi. 

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