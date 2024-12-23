Altın, dolar, borsa... Yeni tahminler geldi! 2025’in gözde yatırım aracı ne olacak?

Donald Trump’ın ABD Başkanlık yarışını kazanması, Orta Doğu’daki gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın 2025’e yönelik faiz beklentileri altın ve dolarda hareketliliği artırdı. Uzun süredir satış baskısı altında kalan altın fiyatları ara sıra tepki çıkışı gösterse de bir türlü trendi yukarı yönlü kıramıyor. Yatırımcıların aklındaki soru ise şu: Altın 2025’te yükselecek mi?

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Altının yanı sıra bir diğer önemli yatırım aracı borsa 10 Aralık tarihinden bu yana yönünü aşağı kırdı. Çarşamba günü 10 bin puan seviyesinin altına düşen borsa haftayı 9724 puandan kapattı. Peki borsada geri çekilme devam eder mi?

Dolar/TL’de de yukarı yönlü seyir hakim. 35 TL’yi aşan dolar kuru geçen haftanın son iki işlem gününde önemli bir çıkış kaydetti. Peki dolarda yükseliş geçici mi? Yeni yılın gözde yatırım aracı ne olacak?

‘ALTININ SEYRİ İKİ KONUYA BAĞLI’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altının seyri 2 ana konuya bağlı görünüyor. Faizlerin seyri ve jeopolitik riskler. Fed’in son açıklamasında enflasyon beklentilerini yükseltmesi gelecekte faiz indirimi konusunda karamsar bir tablo oluşturmaktadır.

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Bunun yanında Trump'ın güçlü doları istemesi faiz indirimleri önünde de ciddi engeller oluşturmaktadır. Kaldı ki uygulanacağı belirtilen gümrük duvarları ABD içerisinde enflasyonun artışına neden olabilir. Bu gelişmeler faizlerin düşeceği beklentisine yönelik olarak alınan altın pozisyonlarının azaltılmasına neden olabilir.

‘ALTINDA YENİ REKOR BEKLEMEK ZOR’

Trump'ın ‘savaşı bitireceğim’ sözü gerçekleşirse azalan jeopolitik riskler de altında düşüşe neden olabilir. Şimdilik bu beklentiler olduğu sürece altında yeni bir rekor beklemek zor. Ancak yeni jeopolitik risklerin oluşması ya da faizlerin düşüşü için yeni gelişmelerin olması altında alım eğilimini artırır. Mevcut veriler 2025 yılında altında pek de yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına uygun değil.

BU SEVİYELERE DİKKAT: GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN

Gram altında 2 önemli etken var. Ons altın ve dolar/TL için reel anlamda pek de yüksek olmayan beklentiler açıklandığından altında kur nedeniyle önemli bir yükseliş olması zor görünüyor. Ons altın senaryosunu ise daha önce açıkladığım için gram altında da bu paralelde gelişmeler olabilir. 2774-2800 TL bandı önemli destek konumunda olurken, satışların gelme ihtimali yüksek olan bölge 3063 TL seviyeleri gibi görünmektedir.

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‘DÜŞÜŞLERİN KOLAY, ÇIKIŞLARIN ZOR OLDUĞU DÖNEMDEYİZ’

Gram altında yakın zamanda 3.012 TL seviyelerine kadar tepki çıkışı yapabilir. Ancak aşağı trend içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden düşüşlerin kolay, çıkışların zor olduğu bir dönemdeyiz.

BORSADA BU SEVİYENİN GÖRÜLME İHTİMALİ ARTTI

13 Aralık’tan bugüne orta vade göstergeler aşağı yönlü sinyaller üretmektedir. 10 bin 150 puan seviyelerinde gelen aşağı trend sinyalleri hala devam etmektedir. Yabancıların Noel tatilinde olmaları nedeniyle yabancı alımı beklemiyoruz. 9634 ve 9461 puan seviyeleri önemli destek seviyeleridir. Yukarı hareket için yeni bir gelişmeye ihtiyaç varken, teknik olarak 9634 puan seviyesinin görülme ihtimali artmıştır.

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DOLARDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NE?

Euro/dolar paritesinin 1.0347 seviyesine kadar düşmesi yurt içerisinde dolar/TL fiyatının da yükselmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi dalgalandıkça dolar/TL ve euro/TL paritelerinin de buna tepki vermesi kaçınılmaz. Ancak dolarda ciddi bir reel kazanç beklenmemektedir. Şimdilik aylık enflasyonun üzerinde olmayacak şekilde aylık değer kazançları olabilir. Ancak yabancı yatırımcıyı ürkütecek kadar bir yükseliş olacağını düşünmüyoruz.

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Dolar/TL paritesindeki her yükseliş sıcak paranın ya da "carry trade" stratejisiyle gelen paranın zarar etmesi anlamına geldiğinden bu konuda son derece dikkatli olunacaktır.

2025’İN GÖZDE YATIRIM ARACI NE OLACAK?

Yeni yılın gözde yatırım aracı bence selektif olmak kaydıyla borsa şirketleri içerisinde alt yapı ya da inşaat yapı malzemeleri üreten firmalar olabilir. Suriye fırsatı bu firmaların 2025’te iyi kazançlar sağlamalarına neden olabilir.”