Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’daki seyir dikkat çekti. Yeni yılın ilk 2 işlem gününde yükseliş gösteren BIST 100 endeksi 9 bin puan seviyelerinden yeniden kritik eşik olan 10 bin puanı aştı. Borsada işlem hacmi iki gün üst üste 140 milyar TL’nin üzerine çıktı. Yatırımcılar borsada iki gün üst üste yaşanan yükselişin nedenini merak ediyor.

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GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME!

Borsanın yanı sıra gram altın fiyatı cuma günü 3033 TL seviyesini aştıktan sonra geri çekildi. Gram altın haftayı 3 bin TL seviyesinde kapattı. Özellikle ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından bu durumdan en çok etkilenen değerli metal altın olmuştu. Gözler 20 Ocak’ta Trump’ın görevi devralmasına çevrildi. Peki ons ve gram altını 2025 yılında neler bekliyor?

Öte yandan dolar/TL’de yurt içinde fiyatlamalar merakla takip ediliyor. Kur son günlerde 35.40’lı seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın 2025’te olası faiz indirimleri, Fed faiz politikası ve Donald Trump dönemi ile birlikte doları önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

BORSADAKİ TOPARLANMANIN NEDENİ BELLİ OLDU!

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Borsa, altın ve dolara dair öngörülerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi hatta aralıkta aylık enflasyonun beklentilerden de düşük gelmesi nedeniyle enflasyonun ve buna bağlı olarak faizlerin hızla düşeceğine olan inancın artması borsada olumlu rüzgarların esmesine sebebiyet vermektedir.

OCAK AYINA DİKKAT: İKİ YABANCI KURUMDAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Ocak ayı içerisinde hem Moody's hem de Fitch, Türkiye değerlendirmesi yapacak ve olumlu açıklamaların gelmesi bekleniyor. Belki de Moody’s’in not artırımı bile söz konusu olabilir. Bu beklentiler borsada gelebilecek olumlu haberleri şimdiden satın alması şeklinde yorumlanabilir.

‘250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ KONUŞULUYOR’

Bütün bunların yanında TCMB'nin Ocak ayında 250 baz puan daha indirim yapabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bu beklentiler borsanın güçlü kalmasına neden olmaktadır.

GÖZLER ALTINDA: ‘AGRESİF DALGALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL’

Ons altın perşembe günü 2621 dolardan 2660 dolar seviyesine yükseldi. Buna paralel olarak da gram altında 2978 TL’den 3022 TL seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşti. Kısacası gram altın hareketi birebir ons altın fiyatıyla paralel gitmektedir. Ons altın 2681 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa yeni bir yukarı denemesi olabilir, ancak şimdilik yatay seyirde bir hareket söz konusu. Agresif bir dalgalanma olacakmış gibi görüntü söz konusu değil.

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GRAM ALTINDA İKİ SEVİYEYE DİKKAT: DALGALANMA OLASILIĞI FAZLA

Gram altında 2973-3045 TL bandında dalgalanma olma olasılığı fazladır.

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BEKLENTİLER ŞEKİLLENDİ! YATIRIMCI YENİ YILDA ALTIN TUTMALI MI?

Avrupa’da yükselen milliyetçilik, Trump'ın uygulayacağı gümrük duvarları ve ticaret savaşları insanları ister istemez güvenli liman arayışına itmektedir. Gerek ABD’nin sürdürülemez borçlanma yapısı gerekse jeopolitik riskler altın biriktirme eğilimini de artırmaktadır. O yüzden başta merkez bankaları dahil birçok kişi ve kurumlar altın pozisyonlarını artırmaya devam ediyor.

‘YABANCILARIN BEKLENTİSİ 3 BİN DOLARIN ÜZERİ’

Örneğin Çin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana 316 ton altın aldı. ABD ve batı kontrollü finans sisteminin çökebileceği kaygılarının artması altın biriktirme eğilimini artırdığından yabancı yatırım kuruluşları 2025 yılında ons altın beklentisini 3000 doların üzerinde tutmaktadırlar. O yüzden bu tür risklere karşı altın güvenli liman olma özelliğini 2025’te de sürdürecektir. Bu nedenle de portföylerde altın alma eğiliminin devam etme ihtimali oldukça fazladır.

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TCMB, FED VE DONALD TRUMP... DOLARI İLERLEYEN SÜREÇTE NELER BEKLİYOR?

Yabancı yatırımcı girişinin devam etmesi enflasyon düşüşüne paralel faizlerin de düşecek olması yabancı yatırımcının tahvil alım iştahını da artırmaktadır. Bunun için de döviz satıp TL'ye geçmek durumunda kalıyorlar. Bu durum da TCMB'nin rezervlerine katkı yapıyor. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. Önümüzdeki dönemde dövizde enflasyon oranına göre ufak ufak yukarı hareket olsa da döviz reel anlamda kazandıramayabilir. Dolayısıyla TL karşısında dolarda önemli bir yukarı yönlü beklentimiz yok. Ancak diğer paralara karşı doların prim yapma ihtimali Trump politikaları nedeniyle bir hayli fazla. Dolar, dünyada prim yapmaya devam edebilir. Jeopolitik gelişmeler ve Trump'ın açıklamalarıyla dalgalı bir global döviz piyasası izleme ihtimali yüksektir.

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DOLAR İÇİN YENİ TAHMİN

Dolar/TL’de 35.46 ve 35.63 seviyeleri şimdilik direnç konumunda. 35,18 TL seviyesi de destek gibi görünüyor. Yatay seyir ve dar marjlarda dalgalanmaya devam edebilir. Ancak paritelerdeki olası dalgalanmalar burada da döviz karşısında TL fiyatında dalgalanmalara yol açabilir.”