Altın, dolar ve borsada yıl sonu için rakam verildi: ‘Sürpriz dalgalanmalar olabilir’

Para ve emtia piyasalarında yıl sonu tahminleri şekilleniyor. Geçen hafta pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde sert düşüş gösterdikten sonra haftanın kalan 4 gününde altın fiyatları yükselişe geçti.

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NE BORSA NE DOLAR! EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU

Zaman zaman sert düzeltmelerin görüldüğü altında yukarı yönlü seyir sürüyor. Değerli metal altın yılbaşından bu yana yüzde 50.4’lük kazanç sağlayarak yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Bu süreçte borsa yüzde 29,21 kazandırırken, dolar yüzde 17,71 prim yaptı.

Peki altında göstergeler ne söylüyor? Borsada 10 bin puan seviyelerini bu yıl bitmeden görür müyüz? Gram altın ve dolarda yıl sonu tahminleri neler?

‘YUKARI YÖNDE HAREKET ETMEKTE ZORLANDI’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ons altın yükseliş denemelerinde tam anlamıyla başarılı olamadı. Bir yandan ABD gümrük duvarları ile ilgili söylemler, diğer yandan bu nedene dayalı ABD enflasyonunun yüksek kalacağı ve buna bağlı olarak Fed'in faizleri indiremeyeceğine yönelik kaygılarla altın yukarı yönde hareket etmekte zorlandı.

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'SÜRPRİZ DALGALANMALAR OLABİLİR’

Ons altın 2627 dolar seviyelerini gördüğü takdirde tekrar aşağı yönlü orta vade sinyalleri üretmeye başlayacaktır. Grafikler güvenli bir trend sinyali vermediğinden orta vade sürpriz dalgalanmalar mümkün görünüyor. Şimdilik zayıflayan görüntü nedeniyle yükseliş için pek de kısa vadede olumlu bir şey söylemek teknik anlamda zor. Belki 2025 yılında daha güçlü bir grafik görebiliriz. 2024 yılının kalan günlerinde aşağı yönlü baskı ile yatay seyirde dalgalanma daha büyük bir olasılık gibi görünmektedir. 2535-2714 dolar bandında dalgalanma yaşanabilir.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN: 2817 LİRA YENİ HEDEF OLABİLİR

Gram altında da ons altın grafiğine benzer bir durum var. 2912 lira civarında birkaç gün oyalanması orta vade aşağı sinyallerinin gelmesi için yeterli olacaktır. Gram altında şimdilik aşağı baskı olduğunu, yatay seyirde düşmemek için direnmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Ancak aşağı sinyalleri geldiğinde 2817 lira seviyeleri yeni hedef olabilir.

GÖZLER BORSADA: KISA VADEDE SATIŞ BASKISI GELEBİLİR

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BIST 100 endeksi hem global gelişmelerin hem de yurt içi verilerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. 9730 puan seviyesi direnç bölgesinin alt ucu ve bu bölge 10 bin 168 puan seviyesine kadar sürüyor. Enflasyon verisi yüksek gelirse faiz düşüşü ertelenebileceği için kısa vadede satış baskısı gelebilir.

10 BİN PUANIN ÜZERİ YIL BİTMEDEN GÖRÜLÜR MÜ?

Şimdilik zayıf yukarı sinyalleri gelse de 9450 puan seviyelerine kadar gevşeme olasılığı kısa vadede daha fazla gibi görünüyor. Kasım ayı İstanbul enflasyon rakamının aylık %3.07 seviyesinde yüksek gelmesi, buna ek olarak toptan fiyatların da aylık %2.68 gelmesi 9450 puan seviyesini test etme ihtimalini artırmaktadır.

Destek seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece direnç bölgesinin üst sınırı olan 10 bin 168 puan seviyesine kadar çıkış denemeleri yapabilir. Bu arada 5 Ağustos günü oluşturduğu boşluğu teknik olarak kapatma ihtimali her zaman var. Bunun için borsanın 10 bin 416 puan seviyesini görmesi gerekir. Gerek enflasyon gerekse ticaret savaşları gibi olumsuzluklar yatırımcı girişinde sorun yaratmazsa boşluğu kapatması için çaba gösterme potansiyelinin fazla olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Çünkü henüz göstergeler zayıf da olsa yukarı yönlü.

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‘SÜRPRİZ AÇIKLAMALAR, SÜRPRİZ HAREKETLERİ BESLEYEBİLİR’

Sürpriz dalgalanmalar, artan veya azalan jeopolitik riskler, enflasyon ile ilgili hem Türkiye’de hem de ABD’de sürpriz yükselişler gibi etkenlerle olabilir. Bu ihtimal her geçen gün artmaktadır. Donald Trump yönetimi devralınca sürpriz açıklamalar da sürpriz hareketleri besleyebilir.

DOLARDA YIL SONU İÇİN RAKAM VERİLDİ

Dolar/TL grafiğine baktığımızda daha çok yatay seyirde hareketler olduğunu görüyoruz. 15 Kasım günü 34,83 TL seviyesini gördükten sonra bugüne kadar aynı seviyeyi bir daha görmedi. Aksine 15 Kasım’dan sonra hemen 34,30’lara gerilemiştir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Sağlıksız bir yatay trend içerisinde görünüm veriyor. Yabancı para girişi yükselişleri engellemektedir. Önümüzdeki günlerde parite hareketleriyle dolar sepet bazında değer kazanırsa 35 TL seviyeleri mümkün. Aksi halde düşüşü kamu alımlarının engellediğini unutmamak lazım. Kaldı ki sıcak para girişi dövizde yükselişten hoşlanmaz. Çünkü böyle durumlarda yatırımcılar dolar bazında kaybeder. Yıl sonu 34.80 TL civarında bir kapanış görebiliriz diye düşünüyorum.”