Altın ETF'lerine en büyük haftalık giriş oldu

Altın ETF'leri yatırımcılar için külçe altın depoluyor ve pazartesi günü ons başına 2.956 dolar ile rekor seviyeye ulaşan değerli metale yönelik yatırım talebinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

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Altın ETF'leri geçen hafta 5 milyar dolar değerinde 52,4 metrik tonluk bir giriş gördü ki bu, küresel piyasaların Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin acil sonuçlarıyla boğuştuğu Mart 2022'nin ilk haftasından bu yana en büyük miktar.

Bu giriş, toplam varlıklarını %1,6 artırarak Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 3.326,3 tona çıkardı. ABD'de listelenen fonlar geçen hafta 48,7 ton ile girişe öncülük etti. Ocak ayında 6,3 tonluk bir çıkış yaşanmıştı.