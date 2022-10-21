Altın fiyatları 3 haftanın dibinde

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerin ektisiyle yön arayışını sürdürüyor. Haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarında baskıyı artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL BASKISI SÜRÜYOR

Bu hafta Fed yetkililerinden gelen agresif faiz artışına yönelik şahin mesajların ektisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ü aşarak son dönemlerin zirve seviyesini gördü. Getirilerin yükselmesi yatırımcıları tahvile yönlendirirken, altın piyasasından çıkış hız kazandı.

ONS ALTINDA SERT KAYIP

Çarşamba günü 1652 dolar seviyesinden açılan ons altın perşembe günü de düşüşünü sürdürerek 1622 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1627 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1628 dolardan başlayan ons altın 1617 dolara kadar gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1621 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1628 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN DA 3 HAFTANIN DİBİNDE

Ons altında görülen sert düşüş yurt içinde gram altın fiyatının da aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor. Çarşamba günü 987 liradan açılan gram altın perşembe günü 969 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 973 liradan kapattı.

Haftanın son işlem gününe 974 liradan başlayan gram altın 967 liraya kadar gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Gram altın şu dakikalarda 969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 976 lira seviyesi görüldü.