Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın piyasası ABD ekonomisinden gelen veri akışıyla birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 3’e yakın gerileyen altın fiyatları yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükselişe geçmişti.

Özellikle dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle birlikte salı günü ons altın 1660 doları aşmıştı. Gram altın ise çarşamba günü 995 liraya kadar yükseldikten sonra sert düştü.

PİYASA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Geçtiğimiz hafta ABD’de eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal kuvvetlendi. Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikasına yönelik mesajlar sonrasında çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ü aşarken, dolar endeksi 113 seviyesinin üzerine çıktı.

ALTIN FİYATLARI DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1652 dolardan başlayan ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle birlikte 1627 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1629 dolar seviyesinden kapattı. Ons altında günlük bazda değer kaybı yüzde 1.5 seviyesini aştı.

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Dün 987 liradan açılan gram altın ise ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyir izledi. 971 liraya kadar gerileyen gram altın günü 974 liradan kapattı. Gram altında günlük bazda değer kaybı yüzde 1.5’in üzerine çıktı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1629 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1622 dolar, en yüksek ise 1635 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 973 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 974 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 969 lira, en yüksek ise 977 lira seviyeleri görüldü.