Altın fiyatları bugün ne kadar?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları çarşamba ve perşembe günleri sert gerileme göstererek 3 haftanın en düşük seviyesini test etmişti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4 seviyesini aşarak son zamanların zirvesini görmesi ve dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Cuma günü ise altın fiyatlarında yön değişti. Hafta ortasında sert düşen altın fiyatları dolar endeksinin gerileme göstermesinin etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Cuma gününe 1628 dolardan başlayan ons altın akşamüzerine doğru 1658 dolara kadar yükseldi.

Cuma gününe 974 liradan başlayan gram altın ise öğleden sonra ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle birlikte 991 liraya kadar çıktı.

YENİ GÜNDE PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni günde ons altın 1648 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1647 dolar, en yüksek ise 1654 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 987 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 986 liradan işlem görüyor.