Altın fiyatları bugün ne kadar?

Para ve emtia piyasaları Fed faiz kararı sonrası yön buldu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı. Fed 4 toplantısında üst üste 75 baz puan faiz artırmıştı. Son toplantıda ise faiz artış hızı yavaşlatılmış oldu.

Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar altın fiyatlarının gerilemesine yol açmıştı. Powell ileriki süreçte faiz indirimi bekleyen piyasalara bu yönde bir mesaj vermedi. Faiz artırımlarına devam edileceğini kaydeden Powell, enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta başında 1824 dolara kadar yükselerek 5.5 ayın zirvesini test eden ons altın perşembe günü 1773 dolara gerilemiş, salı günü 1093 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın perşembe günü 1061 lirayı görmüştü.

ONS ALTIN BUGÜN HAFİF PRİMLİ

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1792 dolardan başlayan ons altın 1783 dolara kadar geriledikten sonra 1787 dolardan kapandı.

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Bugüne 1787 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 1789 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1784 dolar, en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1074 liradan başlayan gram altın 1069 liraya kadar geriledikten sonra 1071 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1071 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1072 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1069 lira, en yüksek ise 1077 lira seviyeleri görüldü.