Altın fiyatları bugün ne kadar?

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed temmuz ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu toplantıda ise piyasalara kritik mesajlar verildi.

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İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Bu toplantıda faiz sabit tutulsa da politika metninde bu yıl bir faiz artışı daha yapılacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağının sinyali verildi. Bu durum riskli varlıklarda düşüş yaratırken, altın fiyatlarını da baskı altında bıraktı.

POWELL’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed toplantısının ardından piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell son ekonomik faaliyetlerin "sağlam" olduğunu ve Fed'in sıkılaştırma kampanyasının tüm etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi.

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Powell, Fed'in federal fon oranını sabit tutma kararının, Fed'in mevcut döngü için faiz artırımının zirvesinde olduğu anlamına gelmediğini de söyledi.

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FED KARARI SONRASI ONS ALTIN GERİLEDİ

Fed kararı sonrasında ons altın perşembe günü 1913 dolar seviyesine geriledi. Ons altın günü 1920 dolardan kapattı.

Dün 1675 liradan açılan gram altın 1649 liraya kadar geriledikten sonra 1674 liradan kapandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Dün yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 seviyesine çıkardı.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1673 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1682 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1670 lira, en yüksek ise 1683 lira seviyeleri görüldü.