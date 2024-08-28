Altın fiyatları bugün ne kadar?

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell, politika ayarlamanın zamanının geldiğini belirtti. Bu eylül ayında faiz indirimine gidileceği anlamına geliyor. Altın fiyatları son dönemde olası bir Fed faiz indirimini fiyatlıyordu.

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ONS ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Yeni haftanın ilk iki işlem dününde ons altın fiyatı yükseliş gösterdi. Dün 2526 dolar seviyesini test eden ons altın günü 2524 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN 2763 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Dün 2763 lira seviyesine kadar yükselen gram altın günü 2759 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2524 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2507 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2503 dolar, en yüksek ise 2529 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2759 liradan başlayan gram altın saat 04.00’te 2816 lira seviyesini test etti. Anlık olarak bu seviyeyi gören gram altın şu sıralarda 2744 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2738 lira seviyesi test edildi.