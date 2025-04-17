Altın fiyatları bugün ne kadar?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.

Haberin Devamı

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda altının ons fiyatı 3332 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

Haberin Devamı

Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti.