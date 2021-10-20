Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Küresel altın fiyatları dolar endeksinin gerileme kaydetmesiyle birlikte toparlanma eğilimini sürdürüyor. Özellikle ABD’de açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında gelmesiyle pandemi sürecinde bozulan ekonomik toparlanmaya ilişkin öngörüler giderek azalıyor.

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artması ve 13 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla birlikte ons altın fiyatları tırmanışa geçti.

Geçtiğimiz hafta 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini kıran ons altın, kritik eşiği aştıktan sonra geri çekilme kaydetti.

Bu hafta genel olarak pozitif yönde seyreden ons altın, geçtiğimiz gün dolar endeksinde geri çekilmelerin hızlanmasıyla birlikte 1786 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün saat 16.00’dan sonra kazançlarını silen ons altın, günü 1770 dolardan tamamladı.

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ONS ALTIN BUGÜN PRİMLİ

Güne 1769 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.35 oranında primle 1776 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1767 dolar, en yüksek ise 1777 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz gün 529.9 liradan açılan gram altın, en yüksek 534.9 lira seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde satışların derinleşmesiyle negatif tarafa geçen gram altın, 524.9 liraya kadar geri çekildi ve 529 liradan kapandı.

Bugüne 529.3 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.40 oranında düşüşle 531.6 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 528.6 lira, en yüksek ise 531.7 lira seviyeleri görüldü.