Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyona yönelik açıklamalarıyla toparlanma kaydetti. Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi öncesinde yaptığı konuşmada, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti.

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Fed’in sıkı para politikasına ilişkin mesajlar vermesi altın fiyatlarında büyük kayıplara yol açmadı. Bu gelişmeyle birlikte piyasada faiz artışının şimdiden fiyatlandığı belirtiliyor.

ONS ALTIN TOPARLANIYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1796 dolardan başlayan ons altın, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte 1789 dolara kadar geri çekildi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası toparlanma kaydeden ons altın, günü 1798 dolardan kapattı.

Bugüne 1801 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1807 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1799 dolar, en yüksek ise 1808 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI ENFLASYON VERİSİN BEKLİYOR

Öte yandan çarşamba günü saat 16.30’da ABD’de aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Aralık ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 7 oranında yükselmesi bekleniyor.

Piyasalar tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü tayin edebilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 795 liradan başlayan gram altın, 805 lira seviyesine kadar yükseldi ve 800 liradan kapandı.

Bugüne ise 800 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 803 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 797 lira, en yüksek ise 804 lira seviyeleri görüldü. Gram altın fiyatında son iki işlem gününde düşük hacimli bir seyir gözleniyor.