Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dönemde ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

ABD İSTİHDAMI FED’İ RAHATLATTI

ABD’de istihdam piyasasında durgunluk olmadığının anlaşılmasıyla birlikte ekonomide resesyonun tam anlamıyla gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz konusunda elini güçlendiriyor. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti.

Fed yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranlarında sert artışlara gidiyor. Son dönemde bazı ekonomistler Fed’in yıl sonuna kadar faizi yüzde 3.50 seviyesine kadar artıracağını söylese de ekonomik aktivitenin gidişatına göre Fed daha sert faiz artışlarına gidebilir.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE OLACAK

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı yarın açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artması bekleniyor. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 oranında yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

ABD’de enflasyon artışının temmuz ayında yavaşlaması bekleniyor. Eğer enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirse bu durumda altın fiyatlarında sert hareketler görülebilir.

ONS ALTIN 1790 DOLAR SINIRINDA

Haftanın ilk işlem gününe 1775 dolardan başlayan ons altın 1790 dolara kadar yükseldikten sonra günü 1788 dolardan tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1789 dolar düzeyinde başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1788 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1790 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1030 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlerden etkileniyor. Geçtiğimiz güne 1022 liradan başlayan gram altın 1035 lirayı gördükten sonra 1032 liradan kapandı.

Gram altın bugüne 1032 liradan başladıktan sonra şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1028 lira, en yüksek ise 1034 lira seviyeleri görüldü.