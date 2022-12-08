Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu durum doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, altın fiyatlarında yükseliş hız kazanmıştı.

ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Haftanın ilk işlem gününe ons altın sert yükselişle başladı. 1810 dolara kadar çıkan ons altın 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 1765 doları gördü.

Salı ve çarşamba günleri bir miktar toparlanan ons altın 1790 dolara kadar yükseldi. Ons altın çarşamba gününü 1787 dolardan tamamladı.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Bugüne 1787 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1785 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek ise 1788 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın 1084 liraya kadar yükseldikten sonra 1058 liraya kadar geriledi. Salı ve çarşamba günleri toparlanma gösteren gram altın 1073 liraya kadar yükseldi.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1070 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1069 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1067 lira, en yüksek ise 1072 lira seviyeleri test edildi.