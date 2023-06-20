Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Piyasaların gözü kulağı geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MASADAN KALKTI

Fed faiz kararı sonrası piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell, yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını ve ilerleyen süreçte faiz artırımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda bu yıl faiz indirimine gidilebileceği ihtimali masadan kalktı. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi 103.400’lü seviyelerden düşüşe geçti. Dolar endeksi cuma günü 102.006 seviyesine kadar geriledi.

FED KARARI SONRASI ONS ALTIN DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz hafta ise Fed kararı sonrası ons altında aşağı yönlü bir seyir izlendi. Perşembe günü 1924 doları test eden ons altın haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Bu aynı zamanda 3 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Ons altın geçen haftayı 1957 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.1 oranında değer kaybetti.

YENİ HAFTADA ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Geçen hafta cuma gününden sonra yükselişe geçen dolar endeksi ons altının aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden oldu.

Dün 1947 dolara kadar gerileyen ons altın bugüne 1950 dolardan başladı. Şu dakikalarda ons altın yatay bir seyir izleyerek 1952 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1945 dolar, en yüksek ise 1954 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Geçen hafta 1499 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı düşüş göstermişti. Dün 1473 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1478 liradan kapatmıştı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1479 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1483 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1469 lira, en yüksek ise 1484 lira seviyeleri test edildi.