Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD’de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi ve ülkede çekirdek enflasyonun da gerileme kaydetmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını sonlandırdığı yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalarda Fed beklentilerine paralel olarak piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Dolar küresel çapta gerilerken, ons altın 2 bin dolar olan psikolojik eşiğin üzerine çıktı. Bu gelişmeler eşiğinde gram altın dün yeni rekor kırdı.

ONS ALTIN DÜN 2 BİN DOLARDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1999 dolardan başlayan ons altın 2006 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 1986 doları gören ons altın günü 1989 dolardan kapattı.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz gün sert yükseliş gösterdi. Güne 1846 liradan başlayan gram altın 1858 liraya çıkarak rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen gram altın günü 1843 liradan tamamladı.

ABD’DE PİYASALAR KAPALI

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Öte yandan bugün ABD’de Şükran Günü sebebiyle piyasalar kapalı kalacak. Bu nedenle ons altında işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 35’ten yüzde 37.5’e çıkarması bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1989 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1996 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1989 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1845 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1952 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1842 lira, en yüksek ise 1853 lira seviyeleri görüldü.