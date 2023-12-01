Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte altın fiyatları bu hafta rekor seviyeleri test etti.

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Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ons altın 6 ayın zirvesini gördü. Ons altın 2052 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi.

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Geçtiğimiz gün ise altında yön değişti. Güne 2044 dolardan başlayan ons altın 2031 dolara kadar geriledikten sonra 2036 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Çarşamba günü ons altının 6 ayın zirvesine çıkmasının etkisiyle birlikte gram altın fiyatı da rekor seviyeyi gördü. Gram altın 1907 lirayı test etti.

Dün 1900 liradan açılan gram altın 1880 liraya kadar geriledikten sonra 1888 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

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Haftanın son işlem gününe 2035 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2046 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2034 dolar, en yüksek ise 2046 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1889 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1904 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1885 lira, en yüksek ise 1904 lira seviyeleri test edildi.