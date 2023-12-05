Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar mart ayına kadar bir faiz indirimi olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlamaya başladı.

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ONS ALTIN DÜN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftaya 2071 dolardan başlayan ons altın 2148 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın zirveyi test ettikten sonra hızla geriledi. 2020 dolar seviyesine kadar düşen ons altın günü 2026 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 2 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının hızla yükselmesine yol açtı. Dün gram altın 1997 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti. Gün içerisinde 1877 liraya kadar gerileyen gram altın 1887 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2027 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2037 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2026 dolar, en yüksek ise 2041 dolar seviyeleri test edildi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 1884 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1893 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1883 lira, en yüksek ise 1898 lira seviyeleri görüldü.