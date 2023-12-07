Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerle fiyatlanmaya devam ediyor. Son gelen verilerle birlikte Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılı ilk çeyrekte bir faiz indirimi olabileceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

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ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamları Fed'in faiz artırımlarına son vereceği ve gelecek yıl yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirse de ons altın yatay seyrini sürdürüyor.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 2026 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2033 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2024 dolar, en yüksek ise 2034 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler gözlerin ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olduğunu, veri gelene kadar 2019 dolar desteğinin üzerinde kalınmaya devam edilmesini beklediklerini ifade ediyor.

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Yukarıda direncin 2033 dolar olduğunu belirten analistler, buranın aşılabilmesi halinde 2058 dolar seviyesinin hedefleneceğini öngörüyor. Aşağı hareketlerde ise destekler 2003 ve 1980 dolarda.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Bugüne 1883 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1890 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1877 lira, en yüksek ise 1893 lira seviyeleri görüldü.