Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön bu hafta Fed faiz kararıyla birlikte belli oldu. Fed son 3 toplantıda da politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fed faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrasında Fed faizlerinin tepe noktaya yakın olduğunu söyledi.

FED KARARI SONRASI ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda Fed’in faiz artırımına son verdiği fiyatlandı, 2024 yılında bir faiz indirimine gitme olasılığına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar şu anda mart ve mayıs aylarında faiz indirimi bekliyor.

ONS ALTIN HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Fed kararı sonrası yükselişe geçen ons altın perşembe günü 2047 dolar seviyesine kadar yükselerek haftanın zirvesini gördü. Ons altın dün 2036 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN 1900 LİRAYI AŞTI

Ons altındaki sert yükseliş gram altının hızla yükselmesine yol açtı. Perşembe günü gram altın 1907 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1893 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2036 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2035 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2031 dolar, en yüksek ise 2038 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1895 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1899 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1891 lira en yüksek ise 1902 lira seviyeleri test edildi.