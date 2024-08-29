Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell, politika ayarlamanın zamanının geldiğini belirtti. Bu eylül ayında faiz indirimine gidileceği anlamına geliyor. Altın fiyatları son dönemde olası bir Fed faiz indirimini fiyatlıyordu.

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FED YETKİLİSİNDEN TEMKİNLİ GEVŞEME MESAJI

Son olarak Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Eylülde faiz indirmeden önce daha fazla kanıt olması gerektiğine işaret etti.

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Bostic, faiz indiriminin “zamanının gelmiş olabileceğini” ancak gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini destekleyecek ek veriler beklediğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz gün 2493 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın günü 2504 dolardan kapattı. Bugün yükseliş gösteren ons altın şu sıralarda 2517 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2503 dolar, en yüksek ise 2521 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2722 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın 2742 liradan kapanmıştı. Gram altın bugüne 2743 liradan başladı. Gram altın şu sıralarda 2757 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2739 lira, en yüksek ise 2764 lira seviyeleri test edildi.