Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda sert düşüş gösteren altın fiyatlarında bu hafta itibarıyla yön değişmeye başladı. Geçen hafta altın fiyatları yüzde 4’ün üzerinde düşerek 2021 yılından bu yana en kötü haftalık performansını göstermişti.

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Yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise piyasada rüzgar tersine dönmeye başladı. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme değerli metalin yükselmesine yol açtı.

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Ons altın salı günü 2639 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın 2932 lirayı test etti. Ons altın günü 2633 dolardan, gram altın 2920 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2633 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2622 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2618 dolar, en yüksek ise 2641 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2920 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 2906 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2897 lira, en yüksek ise 2930 lira seviyeleri görüldü.