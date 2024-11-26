Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları dün 3 haftanın en yüksek seviyesinden gelen satışlarla yaşanan keskin düşüşün ardından yatay seyir izliyor.

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Donald Trump'ın göreve geldiğinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulama taahhüdünün güvenli liman talebini artırması bu sabah ons altında yatay seyri beraberinde getirdi.

Dün 2615 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın yeni güne 2626 dolardan başladı. Şu sıralarda yatay seyrederek 2623 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2605 dolar, en yüksek ise 2632 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN DA DÜN SERT DÜŞTÜ

Ons altının yanı sıra gram altın fiyatı da dün keskin bir düşüş gösterdi. 3 bin lira civarından 2906 liraya kadar gerileyen gram altın günü 2917 liradan kapattı. Gram altın yeni güne 2918 liradan başladı. Şu sıralarda yatay seyrederek 2919 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2898 lira, en yüksek ise 2929 lira seviyeleri görüldü.

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‘İLERİDE DAHA FAZLA TÜRBÜLANS GÖREBİLİRİZ’

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, “Dünkü uzun süreli satışlara rağmen altın nispeten iyi durumda, bu da bir miktar güvenli liman talebine işaret ediyor. Özellikle Trump'ın yeniden odak noktası olmasıyla birlikte ileride daha fazla türbülans görebiliriz” dedi.

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Simpson, “Altının kısa vadede dar bir aralıkta işlem görmesini ve hafif bir yukarı kayma yaşamasını bekliyorum” diye ekledi.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir ABD Merkez Bankası faiz indirimi olasılığını %55,9 olarak tahmin ediyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2608 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 2538 dolara kadar geri çekilme olabilir. Yukarıda dirençler 2652 ve 2689 dolarda.