Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler son dönemde altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında başladığı faiz artışına nisan ayında da devam etmesiyle altın fiyatları üzerinde baskı arttı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Fed nisan ayında politika faizini 50 baz puan yükselterek 22 yıl sonra en sert faiz artışını gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerine çıkması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR

ABD’de tüketici fiyatları 40 yılın zirvesinden dönse de piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Üretici fiyatlarındaki yükseliş ise halen sürüyor. Bu durum Fed’i önümüzdeki toplantılarda daha sıkı politikalar uygulamaya zorlayabilir.

ONS ALTINDA 2 AYIN EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ

Geçtiğimiz haftaya 1874 dolardan başlayan ons altın 1799 doların altına indikten sonra 1811 dolardan kapandı. Böylelikle ons altın fiyatı son 2 ayın en sert haftalık düşüşünü kaydetmiş oldu.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 3.79 oranında kaybettirdi. Ons altın en son 14 Mart haftasında yüzde 3.55 oranında düşmüştü.

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Bugüne 1811 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1806 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1806 dolar, en yüksek ise 1882 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 4 HAFTADIR KAYBETTİRİYOR

Ons altında görülen aşağı yönlü hareketler gram altının geri çekilmesinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftaya 905 liradan başlayan gram altın cuma günü 895 liraya kadar inerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü.

Gram altın haftayı 901 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.40 oranında kaybettirdi. Böylelikle gram altın son 4 haftadır aşağı yönlü bir seyir izlemiş oldu.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTE

Yeni haftanın ilk işlem gününe 902 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek kritik eşik olan 900 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 898 lira, en yüksek ise 936 lira seviyeleri görüldü.