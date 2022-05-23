Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle düşüşe geçen ons altın geçtiğimiz hafta yükseliş kaydederek son 4 haftalık düşüş serisini bozdu. Özellikle merkez bankalarının sıkı para politikası izlemesi ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimalini körüklerken bu durum yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.

13 Mayıs’ta 20 yılın zirvesine ulaşan dolar endeksi bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Dolar endeksindeki gerileme yeni haftada da devam ediyor. Doların küresel çapta zayıflaması altına destek veriyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftayı 1846 dolardan tamamlayan ons altın haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1.12 oranında kazandırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yeni haftaya 1846 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1861 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1844 dolar, en yüksek ise 1863 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜZDE 4.51 KAZANDIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki yükseliş ve dolar kurundaki primli seyrin etkisiyle geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareket etti.

Geçen haftaya 902 liradan başlayan gram altın cuma günü 949 liraya kadar yükseldikten sonra haftayı 942 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 4.51 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta neredeyse 950 liraya kadar yükselen gram altın bu seviyenin üzerine çıkamamıştı. Gram altın pazartesi gününe 944 liradan başladıktan sonra 955 liraya kadar yükseldi. Gram altın şu dakikalarda 954 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 943 lira seviyesi görüldü.