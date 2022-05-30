Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yukarı yönlü seyir yatırımcıların iştahını kabartıyor. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

ABD’den gelen ekonomik veriler küresel çapta altın fiyatlarına yön veriyor. Geçtiğimiz hafta 1. çeyrek GSYH verileri açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daraldı. Piyasa beklentisi ise ABD ekonomisinin yüzde 1.3 oranında daralacağı yönündeydi.

RESESYON ENDİŞESİYLE ALTINA TALEP ARTIYOR

ABD’de ekonominin beklentilerin üzerinde daralması yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artışına başlamasıyla birlikte sıkı para politikasına geçişin ilk adımını atmıştı. Fed’in parasal sıkılaşmaya gitmesi resesyon endişelerini beraberinde getirirken, bu durum altına talebi artırıyor.

ONS ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAZANDIRDI

Geçtiğimiz haftaya 1846 dolardan başlayan ons altın salı günü 1869 dolara ulaşarak haftalık bazda zirveyi gördü. Zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen ons altın haftayı 1853 dolardan tamamladı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.38 oranında kazandırdı.

ONS ALTIN BUGÜN PRİMLİ SEYREDİYOR

Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1863 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1848 dolar, en yüksek ise 1864 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta dolar/TL’deki yükseliş ve ons altındaki primli seyrin etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareket etti. Pazartesi gününe 944 liradan başlayan gram altın cuma günü 981 liraya kadar çıkarak 20 Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 981 lira seviyesini gördükten sonra düşüşe geçen gram altın haftayı 965 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.4 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Bugüne 970 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 980 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 966 lira, en yüksek ise 981 lira seviyeleri görüldü.