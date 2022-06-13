Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler küresel ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı önemle takip edilmişti. ECB politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmezken, 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programını sonlandıracağını açıkladı.

Ayrıca banka temmuz ayında 25 baz puan faiz artırabileceğinin sinyalini de verdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ardından ECB’nin de sıkı para politikasına geçmesiyle birlikte ons altında baskı artmıştı.

ABD ENFLASYONU SONRASI PİYASA HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü altın yatırımcılarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD enflasyonunun rekor kırmasının ardından geçtiğimiz cuma günü ons altın önce 1825 dolara geriledikten sonra hızla yükselişe geçti. 1876 dolara kadar çıkan ons altın haftayı 1871 dolardan tamamladı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bugüne 1871 dolardan başlayan ons altın 1879 dolara kadar yükseldikten sonra dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte düşüşe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1855 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1855 dolar, en yüksek ise 1879 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1043 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta primli bir seyir izledi. Cuma günü ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle birlikte gram altın 1035 liraya kadar yükseldikten sonra 1029 liradan kapandı.

Bugüne 1033 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1029 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1019 lira, en yüksek ise 1043 lira seviyeleri görüldü.