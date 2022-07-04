Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın piyasasında resesyon endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altında sert hareketler görüldü.

6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN DÖNDÜ

Haftaya 1827 dolardan başlayan ons altın 4 işlem gününde de düşüş kaydetti. Cuma günü 1784 doları gören ons altın 6 ayın en düşük seviyesine indi. Gün içerisinde dip seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çeviren ons altın 1812 dolara kadar yükseldi ve ardından haftayı 1811 dolardan tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 0.30 değer kaybetti.

ONS ALTINDA BU SEVİYE KRİTİK

Ons altında 1800 dolar pivot seviyesi oldukça kritik bir eşik. Eğer ons altın 1800 dolar psikolojik eşiğin altına sarkarsa fiyatlarda düşüşün devamı beklenebilir. Cuma günü kısa süreliğine bu seviyenin altına inen ons altın tekrardan 1800 doların üzerinde tutunmayı başardı.

ONS ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1808 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1805 dolar, en yüksek ise 1814 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem günü 949 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gören gram altın, haftanın kalanında dolar kurunun yükselmesiyle birlikte toparlanma kaydetti. Gram altın perşembe günü 981 liraya kadar çıkarak haftalık bazda zirveyi gördü.

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Cuma günü ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 961 liraya kadar gerileyen gram altın ardından toparlanma kaydederek haftayı 976 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.60 oranında kaybettirdi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe 976 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 977 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 971 lira, en yüksek ise 979 lira seviyeleri görüldü.