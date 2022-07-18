Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın son haftalarda gösterdiği performans ile yatırımcısına kazandırmıyor. Gram altın 5 haftadır yatırımcısına kaybettirirken, ons altın da ise durum aynı şekilde gelişti. Yatırımcıların merak ettiği soru ise şu: Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

KRİTİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 1742 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba ve perşembe günleri sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altın çarşamba günü öğleden sonra önce 1707 dolara geriledi ardından yükselişe geçerek 1745 doları gördü.

Perşembe günü 1700 dolar olan pivot seviyenin altına sarkan ons altın 1697 doları görerek 11 ayın en düşük seviyesine indi. Cuma günü de negatif bir seyir izleyen ons altın haftayı 1708 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 1.97 oranında değer kaybetti.

PARAYI GRAM ALTINA YATIRAN YİNE KAYBETTİ

Öte yandan gram altın son 5 haftadır yatırımcısına kaybettiriyor. Gram altını olanlar ise fiyatların ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyor. Peki gram altında alım seviyeleri neler? İşte cevabı...

Geçtiğimiz haftaya 967 liradan başlayan gram altın çarşamba günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 955 liraya geriledi. Ardından 979 liraya kadar çıkan gram altın haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

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Perşembe günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte sert gerileyen gram altın 954 lira seviyesine kadar indi.

Cuma günü ons altındaki gerileme ve dolar kurunun düşmesinin etkisiyle birlikte gram altın 945 liraya kadar indi. Son 2 haftanın dibini gören gram altın haftayı 955 liradan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.30 oranında kaybettirdi.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER ALIM FIRSATI

Öte yandan analistler gram altında 950 lira ve 900 lira aralığını fırsatı olarak öne çıkarıyor. Bin liranın üzeri ise potansiyel satım bölgeleri olarak öne çıkıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftaya 1707 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1719 dolardan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1706 dolar, en yüksek ise 1720 dolar seviyeleri görüldü. Dolar endeksinin bugün gerileme kaydetmesi ons altın fiyatının toparlanmasında etkili oluyor.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Haftaya 952 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli hareket ederek 967 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 948 lira, en yüksek ise 967 lira seviyeleri görüldü.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇER?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla baskı altında kalan altın fiyatları son 5 haftadır negatif bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun rekor kırması sonrası bu ay sonunda gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırılması ihtimali kuvvetlendi.

Fed’in 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da masada. Eğer Fed faizleri beklentilerin altına artırırsa bu durumda altın fiyatları yükselişe geçebilir. Şu an küresel çapta artan enflasyon ve ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimali ayrıca Fed’in faiz artışları altın fiyatları üzerinde etkili olan 3 neden olarak öne çıkıyor.