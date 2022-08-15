Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın piyasası moral bulmuştu.

ABD’de çarşamba günü açıklanan tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekonomistler tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artmasını bekliyordu.

Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 9.1 oranında yükselerek 41 yılın rekorunu kırmıştı. Temmuz ayında tüketici fiyatları rekor seviyeden dönmüş oldu.

Tüketici fiyatlarının gerilemesinin ardından ABD’de üretici fiyatlarında da azalma meydana geldi. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Üretici fiyatları pandemi başından beri ilk defa düşüş kaydetti.

ABD ENFLASYONU ALTINA YÖN VERDİ

ABD enflasyon rakamlarının gerileme göstermesi altın piyasasının rahatlamasına yol açtı. Tüketici ve üretici enflasyonunun rekor seviyelerden geri dönmesiyle birlikte altın piyasası moral buldu. Enflasyonun azalışa geçmesiyle birlikte Fed’in eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha yavaş artıracağı beklentileri hakim oldu. Şu anda piyasalar 50 baz puanlık bir olası faiz artışını fiyatlıyor.

4 HAFTA BOYUNCA YÜKSELDİ

Haftaya 1775 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1807 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Ons altın haftayı 1802 dolardan kapattı.

Pazartesi gününe 1022 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1043 lirayı görerek 2 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın haftayı 1039 liradan tamamladı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 1.69 oranında yatırımcısına kazandırırken, ons altın yüzde 1.52 oranında prim yaptı. Böylelikle ons altın ve gram altın üst üste 4 hafta boyunca yükseliş kaydetti.

İŞTE YENİ HAFTADA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya 1802 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1788 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1802 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1040 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1033 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1032 lira, en yüksek ise 1040 lira seviyeleri görüldü.