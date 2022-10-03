Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte emtia, hisse senetleri ve kripto paralarda sert düşüşler görülmüştü. Faiz artırımlarının etkisiyle birlikte dolar küresel çapta güçlenirken, faizsiz bir varlık olan altın piyasasında düşüş hızlanmıştı.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert hareketlere sahne olan dolar endeksindeki seyirden etkilendi. Çarşamba günü dolar endeksi 114.778’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarak sert yükseldi.

2.5 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ

Dolar endeksinin 20 yılın rekorunu kırmasının ardından çarşamba günü ons altın fiyatı 1614 dolar seviyesine kadar gerileyerek 2.5 yılın dibini gördü. Hafta ortasının ardından dolar endeksindeki sert düşüş altın piyasasının yükselmesinde etkili oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

20 yılın rekorunu gördükten sonra yönünü aşağı çeviren dolar endeksi yeniden 112’li seviyelere geri çekildi. Ons altın fiyatı cuma günü 1675 dolara kadar yükseldikten sonra 1661 dolardan haftayı tamamladı. Böylelikle 2 haftadır üst üste düşüş gösteren ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 1.27 oranında yükselişle kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yeni haftaya 1660 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1667 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1660 dolar, en yüksek ise 1669 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta ons altına paralel bir seyir izledi. Çarşamba günü ons altındaki düşüşe bağlı olarak gerileyen gram altın 960 liraya kadar düşerek 2 ayın dibini görmüştü. Ons altının toparlanma göstermesinden destek bulan gram altın 990 liraya kadar yükselerek 1 gün içerisinde 30 lira birden arttı.

Perşembe ve cuma günleri de primli seyreden gram altın 998 liraya kadar yükselerek neredeyse 1000 lira sınırına dayandı. Gram altın haftayı 988 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına 1.60 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN 1000 LİRAYA YAKLAŞTI

Yeni haftada da gram altında yükseliş sürüyor. Güne 988 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 994 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 987 lira, en yüksek ise 995 lira seviyeleri görüldü.