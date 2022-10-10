Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. Ons altın 1700 doların, gram altın ise 1000 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı. Salı günü ons altın 1729 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 1033 lirayı gördü. Böylelikle altın fiyatları haftanın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

ALTIN FİYATLARINDA ‘TARIM DIŞI İSTİHDAM’ ETKİSİ

Geçen hafta ortasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Özellikle dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında baskı artmıştı. Cuma günü ise ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası altın piyasasında sert hareketler görüldü.

ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 1700 DOLARIN ALTINA İNDİ

Cuma gününe 1712 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından 1690 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1694 dolardan tamamladı.

Hafta başında sert primlenen ons altın cuma günü gerileme gösterse de haftalık bazda yükseliş kaydetti. Ons altın geçen hafta yüzde 2.05 oranında prim yaptı. Bu mart ayından beri en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN CUMA GÜNÜ SERT DÜŞSE DE HAFTAYI PRİMLİ TAMAMLADI

Haftanın son işlem gününe 1023 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 1010 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1014 lira seviyesinden kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.33 oranında kazandırdı.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatlarında yeni haftada baskı sürüyor. Güne 1695 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1677 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1674 dolar, en yüksek ise 1699 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYE YAKLAŞTI

Haftanın ilk işlem gününe 1013 liradan başlayan gram altın 1000 lira olan kritik seviyeye kadar kadar geriledi. Gram altın şu dakikalarda 1001 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1019 lira seviyesi görüldü.