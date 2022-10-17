Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselmişti. Ancak ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi performans göstermesi sonrası altın piyasası yeniden baskı altında kalmıştı.

ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA SERT KAYIPLA BAŞLADI

Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftaya sert düşüşle başladı. Pazartesi gününe 1695 dolardan başlayan ons altın 1665 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftaya 1013 liradan başlayan gram altın ise 995 lira seviyesine kadar geriledi.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYONUNDAYDI

Geçtiğimiz hafta geneli boyunca düşüşünü sürdüren altın fiyatları perşembe günü ABD enflasyonu sonrası aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi.

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti. Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

ALTIN ABD ENFLASYONUNA SERT TEPKİ VERDİ

Perşembe gününe 1673 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1642 dolara kadar geriledi. Güne 998 liradan başlayan gram altın kritik gelişme sonrası ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 981 lirayı test etti.

ONS ALTINDA DEĞER KAYBI YÜZDE 3’E YAKLAŞTI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1666 dolardan başlayan ons altın 1640 dolara kadar geriledikten sonra 1644 dolardan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2.96 oranında değer kaybetti.

PARAYI GRAM ALTINA YATIRAN KAYBETTİ

Geçen haftanın son işlem gününe 993 liradan başlayan gram altın ons altındaki gerilemenin etkisiyle birlikte 980 liraya kadar düştü. Gram altın haftayı 981 liradan tamamladı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 2.96 oranında kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1643 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1659 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1643 dolar, en yüksek ise 1660 dolar seviyeleri görüldü.

Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 991 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 979 lira, en yüksek ise 992 lira seviyeleri görüldü.