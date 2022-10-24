Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları çarşamba ve perşembe günleri sert gerileme göstererek 3 haftanın en düşük seviyesini test etmişti.

Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4 seviyesini aşarak son zamanların zirvesini görmesi ve dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Geçtiğimiz haftaya 1643 dolardan başlayan ons altın salı günü 1660 dolara kadar yükseldikten sonra perşembe günü 1622 dolar seviyesini gördü.

Geçen haftaya 982 liradan başlayan gram altın salı günü 992 liraya kadar yükseldi. Perşembe günü gram altın 969 liraya kadar geri çekildi.

CUMA GÜNÜ YÜZDE 2’YE YAKIN PRİM YAPTI

Cuma günü ise altın fiyatlarında yön değişti. Hafta ortasında sert düşen altın fiyatları dolar endeksinin gerileme göstermesinin etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Cuma gününe 1628 dolardan başlayan ons altın akşamüzerine doğru 1658 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda yüzde 2’ye yakın değer kazanan ons altın haftayı 1657 dolardan tamamladı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.81 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN DA PRİM YAPTI

Cuma gününe 974 liradan başlayan gram altın ise öğleden sonra ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle birlikte 991 liraya kadar yükseldi. Günlük bazda kazanç yüzde 1.8’i aşarken, gram altın haftayı 990 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.96 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1657 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1648 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1644 dolar, en yüksek ise 1669 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 989 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 986 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 983 lira, en yüksek ise 999 lira seviyeleri görüldü.