Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, yatırım yapacaklar ‘fiyatlar yükselecek mi, yoksa düşecek mi?’ diye merak ediyor. Geçtiğimiz hafta ortasında yükseliş gösteren altın piyasası perşembe günü ABD’de açıklanan kritik veri sonrası yönünü değiştirdi. Peki perşembe günü ne oldu?

ALTIN FİYATLARINDA PERŞEMBE GÜNÜ YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta pazartesi gününe 1657 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1674 dolara kadar çıkarak haftalık bazda zirve seviyeyi gördü. Özellikle ABD’de açıklanan bazı verilerin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik beklentiler arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği fiyatlandı.

Fed’in ekonomiyi resesyona sürüklememek için agresif faiz artırımlarına devam etmeyeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının hafta ortasında yükseliş göstermesinde etkili oldu. Ancak perşembe günü açıklanan ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 2.6 oranında büyüme kaydetti. Piyasalarda beklenti ise büyümenin yüzde 2.4 oranında olacağı yönündeydi.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesiyle birlikte altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Ekonominin resesyonda olmadığı ve Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oldu.

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Perşembe gününe 1664 dolardan başlayan ons altın 1654 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise ons altın 1638 dolar seviyesini gördü. Ons altın haftayı 1644 dolardan kapattı. Ons altında günlük bazda değer kaybı yüzde 1’i aştı.

Ons altın geçen hafta yüzde 0.79 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPAN KAYBETTİ

Geçen haftaya 990 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü 1001 liraya kadar yükselerek kritik seviyeyi aştı. Perşembe ve cuma günleri ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 979 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 982 liradan kapattı.

Gram altın geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 0.80 oranında kaybettirdi.

YENİ HAFTADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1644 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1641 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1640 dolar, en yüksek ise 1645 dolar seviyeleri görüldü.

Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 979 lira, en yüksek ise 986 lira seviyeleri görüldü.