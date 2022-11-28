Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in önümüzdeki süreçte politika faizinde artışı yavaşlatacağına yönelik beklentiler altın piyasasının yükselmesinde etkili olmuştu.

ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

15 Kasım’da 1786 doları gören ons altın 3 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu tarihten sonra altın fiyatları zirve seviyelerden geri çekilmişti.

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürdü. Haftaya 1749 dolardan başlayan ons altın 1732 dolara kadar geriledi. 1046 liradan açılan gram altın ise 1037 lirayı gördü.

FED YETKİLİLERİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan geçen hafta Fed yetkililerinin 13-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda olumlu fiyatlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükselişe geçti.

FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed’in 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarındaydı. Tutanaklarda birçok Fed yetkilisi faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

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"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

ALTIN FİYATLARI FED ETKİSİYLE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe 1740 dolardan başlayan ons altın Fed tutanakları sonrası 1753 dolara kadar yükseldi. Cuma günü 1761 dolara kadar çıkan ons altın haftayı 1755 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.22 oranında prim yaptı.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI KAZANDI

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed toplantı tutanakları sonrası ons altındaki yükselişe bağlı olarak primlenen gram altın 1049 liraya kadar yükseldi. Cuma günü 1054 lira seviyesini gören gram altın haftayı 1051 liradan kapattı.

Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.41 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Bugüne 1754 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1746 dolar, en yüksek ise 1763 dolar seviyeleri görüldü.

Haftaya 1051 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1049 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1044 lira, en yüksek ise 1056 lira seviyeleri test edildi.