Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD ekonomisine yönelik gelişmeler para ve emtia piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için faiz oranlarında artırıma giderken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememek için büyük çaba sarf ediyor.

POWELL’DAN FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM MESAJI

ABD’de yüzde 9’un üzerinde seyreden enflasyon yüzde 7.1 seviyesine kadar geriledi. Enflasyonda bir gerileme görülse de Fed hala gidilecek yol olduğunu söylüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımlarına devam edileceği ve bir indirim yapılmayacağını söyledi.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD BÜYÜME VERİSİNİ BEKLİYORDU

ABD ekonomisinin resesyon sürecinde olup olmadığını gösteren en önemli gösterge ise büyüme rakamları. Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamları altın yatırımcılarının odağındaydı.

Geçen hafta perşembe günü açıklanan kritik veriye göre ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen büyüme rakamları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

ONS ALTIN NEREDEYSE 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1792 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1823 dolara kadar yükselerek neredeyse 6 ayın zirvesine çıktı. Perşembe günü ise ons altında rüzgar tersine döndü.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Perşembe gününe 1817 dolardan başlayan ons altın 1784 dolara kadar gerileyerek sert düşüş gösterdi. Cuma günü hafif toparlanma gösteren ons altın 1797 dolardan kapandı. Böylelikle ons altın geçen haftayı 1800 dolar olan kritik eşiğin altında kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.2 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1074 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1094 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü ise ons altındaki sert düşüşe bağlı olarak gram altın fiyatı geriledi. Gram altın 1071 lirayı gördü.

Cuma gününe 1075 liradan başlayan gram altın 1083 liraya kadar yükseldikten sonra 1079 liradan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.4 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1797 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1798 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1797 dolar, en yüksek ise 1798 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1078 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 1080 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1076 lira, en yüksek ise 1087 lira seviyeleri görüldü.