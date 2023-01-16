Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yön perşembe günü ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz pazartesi gününe 1866 dolardan başlayan ons altın perşembe günü kritik eşik olan 1900 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 1148 lirayı görmüştü. Cuma günü altın fiyatları yükselişini sürdürdü.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları geçen hafta perşembe günü açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ 1921 DOLARI GÖRDÜ

Cuma gününe 1898 dolardan başlayan ons altın 1921 dolara kadar yükselerek 8.5 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son 25 Nisan 2022 tarihinde 1934 dolar seviyesini görmüştü. Ons altın geçen haftayı 1920 dolardan kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 2.91 oranında prim yaptı. Böylelikle ons altın fiyatı son 2 ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Ons altın 7 Kasım 2022 haftasında yüzde 5’ten fazla yükseliş göstermişti.

GRAM ALTIN 1161 LİRAYI TEST ETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçen hafta rekor üstüne rekor kırdı. Cuma gününe 1146 liradan başlayan gram altın 1161 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın geçen haftayı 1159 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1920 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1929 dolar seviyesini test ederek 8.5 ayın zirvesine ulaştı. Ons altında gün içerisinde en düşük 1910 dolar seviyesi görüldü.

Güne 1159 liradan başlayan gram altın 1165 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1157 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1154 lira seviyesi test edildi.