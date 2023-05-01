Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta First Republic Bank’ın 2023 yılı ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarının yüzde 40 oranında azaldığını açıklamasıyla birlikte ABD’de bankacılık krizine ilişkin endişeler yükselmişti.

Mart ayında büyük bankaların First Republic Bank’ı kurtarmak için 30 milyar dolar nakit enjekte etmesi bankanın iflasına yönelik endişeleri yatıştırmıştı. Ancak bankanın ilk çeyrek bilançosunda mevduatlardaki büyük kayıpla birlikte hisselerde sert düşüşler görüldü.

KRİZ ENDİŞELERİ YATIRIMCIYI ALTINA YÖNELTTİ

First Republic Bank’ın hisseleri 5 işlem gününde yüzde 80’den fazla düşüş gösterdi. ABD’de bankacılık krizine yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi.

ALTIN FİYATLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ HAFTANIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Geçen hafta çarşamba günü ons altın 2009 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1254 lira seviyesini test etti.

ABD BÜYÜME VERİSİ SONRASI ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Perşembe günü saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde olması yönündeydi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Perşembe günü 2003 dolara kadar yükselen ons altın kritik gelişme sonrası 1974 doları test etti. 1252 lirayı gören gram altın 1233 lira seviyesine kadar geriledi.

ABD'DE ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM GİDERLERİ AÇIKLANDI

Cuma günü ise piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisindeydi.

Buna göre martta aylık bazda çekirdek kişisel tüketim giderleri piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.3 olarak açıklandı.

Şubatta aylık bazda çekirdek kişisel tüketim giderleri yüzde 0.3 seviyesindeydi.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Cuma gününe 1987 dolardan başlayan ons altın 1995 dolara kadar yükseldikten sonra 1990 dolardan kapandı. Haftalık bazda ons altın yüzde 0.3 oranında değer kazandı.

Haftanın son işlem gününe 1241 liradan başlayan gram altın 1247 liraya kadar yükseldikten sonra 1244 liradan kapandı. Haftalık bazda gram altın yatırımcısına yüzde 0.5 oranında kazandırdı.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

3 Mayıs Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarması yönünde. Kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonraki sürece ilişkin mesajlar altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

BUGÜN PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle Avrupa, Asya piyasaları kapalı kalacak. Yurt içinde de bugün piyasalarda işlem yapılmayacak. Ancak ABD'de bugün veri akışı bulunuyor ve piyasalar açık.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününe 1989 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1986 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1977 dolar, en yüksek ise 1991 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1244 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1243 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1236 lira, en yüksek ise 1246 lira seviyeleri görüldü.