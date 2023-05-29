Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD borç limiti görüşmelerindeydi. ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD’DE BORÇ LİMİTİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD hazinesinin borcunu ödeyemeyeceğine yönelik riskler böylece sonlanmış oldu. Haftalardır üzerinde konuşulan kritik gelişmenin sonuca ulaşmasıyla birlikte piyasalar rahat bir nefes aldı.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Öte yandan altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle tamamladı. Ons altın cuma günü 1936 doları görerek 2 ayın dibini test etti. Ons altın haftalık bazda yüzde 1.5 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın fiyatı da geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Cuma günü gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1249 liradan kapandı. Haftalık bazda gram altın yatırımcısına yüzde 0.8 oranında kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA NASIL SEYREDİYOR?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1944 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1945 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1940 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.

Pazartesi gününe 1250 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1255 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1245 lira, en yüksek ise 1260 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler bugün ons altın için destek seviyesi olarak 1938 doları işaret ediyor. Buranın aşağı yönde kırılması halinde ise 1929 dolarak kadar geri çekilme bekleniyor. Altın için bugün direnç noktaları ise 1947 ve 1958 dolarda.