Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta piyasalarda gözler mayıs ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 339 bin arttı.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ GERİLEDİ

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altın fiyatında düşüş dikkat çekti. Cuma günü ons altın 1983 doları gördükten sonra 1947 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1948 dolardan kapattı. Haftalık bazda ons altın fiyatı yüzde 0.01 artış gösterdi.

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Analistler yaşanan geri çekilmelerin ardından ons altının seyri için 1934 dolar desteğinin kırılıp kırılmayacağına işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 1929-1918 dolar aralığının yeni hedef olacağını öngören analistler, direnç olarak ise 1957 doları gösteriyor.

GRAM ALTIN HAFTAYI 1300 LİRANIN ÜZERİNDE KAPATTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü gram altın fiyatı 1345 lira seviyesini test ederek rekor kırdı. Ons altındaki geri çekilmeye bağlı olarak 1308 liraya kadar gerileyen gram altın haftayı 1313 liradan kapattı. Haftalık bazda gram altın yatırımcısına yüzde 5.1 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1947 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1943 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar, en yüksek ise 1950 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1315 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1320 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1315 lira, en yüksek ise 1336 lira seviyeleri test edildi.