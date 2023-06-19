Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Piyasaların gözü kulağı geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MASADAN KALKTI

Fed faiz kararı sonrası piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell, yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını ve ilerleyen süreçte faiz artırımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda bu yıl faiz indirimine gidilebileceği ihtimali masadan kalktı. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi 103.400’lü seviyelerden düşüşe geçti. Dolar endeksi cuma günü 102.006 seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN SALI GÜNÜ REKOR KIRDI

Geçen hafta ise gram altın fiyatındaki rekor serisi sürdü. Salı günü gram altın 1499 liraya kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. Rekor seviyeyi gördükten sonra haftanın kalanında hafif düşüş gösteren gram altın cuma günü 1486 liradan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.8 oranında kazandırdı.

FED KARARI SONRASI ONS ALTIN DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz hafta ise Fed kararı sonrası ons altında aşağı yönlü bir seyir izlendi. Perşembe günü 1924 doları test eden ons altın haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Bu aynı zamanda 3 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ons altın geçen haftayı 1957 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.1 oranında değer kaybetti.

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Haftaya 1958 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1952 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1951 dolar, en yüksek ise 1958 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Bugüne 1481 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1486 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1473 lira, en yüksek ise 1490 lira seviyeleri test edildi.